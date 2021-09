In Israel steigen die Fallzahlen trotz recht hoher Impfquote, aber der zwischenzeitlich berichtete stark nachlassende Schutz vor schweren Verläufen wird mittlerweile von Fachleuten vor allem als statistische Verzerrung interpretiert. «Unter den Älteren sind fast alle geimpft in Israel, aber in dieser Gruppe ist das Risiko, schwer zu erkranken, auch zigfach erhöht», sagt Neher. «Wenn man die Alten und die Jungen bei einer Analyse in einen Topf wirft, kommt Unsinn heraus – in allen Altersgruppen bleibt der Schutz vor Spitaleinweisung durch Impfung hoch.»