Wenn Lüder Warnken auf die Bühne tritt, glauben viele nicht, dass er Notarzt ist. «Viele Zuschauer meinen, ich spiele eine Rolle», sagt er. Echte Notfälle und Komik, das passt anscheinend nicht zusammen.



Dabei arbeitet Warnken seit elf Jahren in Deutschland als Notarzt und hat bis heute über 4000 Kolleginnen und Laien in Erster Hilfe geschult. Als Comedian bringt er das Programm «Scheisse, ein Notfall» auf die Bühne – und auf Youtube. Am 18. Juni 2024 erscheint sein gleichnamiges Buch im Riva-Verlag. Das Ziel ist, Menschen zur Ersten Hilfe zu animieren.



Als Notarzt sehen Sie schlimme Dinge. Wie können Sie da Comedian sein?

Natürlich sieht man furchtbare Sachen. Zum Beispiel wie der Kollege im Rettungswagen innerhalb von 20 Minuten drei Döner isst und danach die Knoblauchsauce vom Lenkrad leckt.



Trotzdem: Bei manchen Notfällen vergeht einem doch das Lachen.

Es gibt sehr krasse Notfälle, die uns allen ans Herz gehen, ja. Etwa wenn Kinder beteiligt sind.