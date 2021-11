Auch in der Literatur wird die Krankheit aufgegriffen. Im Bestseller «Gespräche mit Freunden» der preisgekrönten irischen Autorin Sally Rooney leidet die Hauptfigur so stark an Endometriose, dass sie teilweise ohnmächtig wird vor Schmerz und stark blutet. Die Diagnose wirft sie aus der Bahn. Denn wie so viele Betroffene hat sie noch nie von Endometriose gehört.