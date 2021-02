Kälte allein löst keine Erkältung aus – dazu müssen sich Erreger im Körper ausbreiten. Allerdings begünstigt Kälte, dass wir an einem Atemwegsinfekt erkranken. «Viren sind bei Kälte stabiler als bei Wärme», sagt Virologe Friedemann Weber. «Ausserdem sitzen wir auch häufiger in Innenräumen zusammen, was die Möglichkeit erhöht, Erreger weiterzugeben.» Auch die vergleichsweise trockenere Luft im Winter hilft den Viren.

«Für die Ausbreitung in der Luft gibt es ein Optimum», sagt Weber. «Es darf nicht so trocken sein, dass die Tröpfchen in der Luft komplett austrocknen – aber Trockenheit hilft den Viren, weil dann ein Teil des Wassers im Tröpfchen verdunstet. Übrig bleibt ein Aerosol, das länger in der Luft schweben kann.» Das Optimum für die Übertragung der Viren liegt deshalb bei uns in der kalten Jahreszeit.

Aber auch der Körper selbst wird im Winter empfindlicher. Die Durchblutung verschlechtert sich – im Blut transportierte Antikörper und Abwehrzellen kommen weniger gut dahin, wo die Viren eindringen. «Auch verlieren die Schleimhäute wegen der trockenen Luft an Feuchtigkeit», sagt Weber. «Insgesamt funktioniert das lokale Immunsystem weniger gut.»