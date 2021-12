Plötzlich brach ihm der Schweiss aus

Markus Dibsdale litt schon nach wenigen Tagen an Symptomen. Es fing an mit einem Schweissausbruch und totaler Erschöpfung – bloss weil er die frisch gereinigten Sitzbezüge im Auto wieder befestigt hatte. Eine eher leichte Arbeit für den Berufsfeuerwehrmann, der sonst Einsätze in schwerer Atemschutzausrüstung leistet. Und es endete damit, dass er – 1,70 Meter gross, bis dahin gut 72 Kilo schwer und topfit – sich nach sechs Wochen selbst ins Zürcher Unispital einlieferte, 7 Kilo leichter und am Ende seiner Kräfte.