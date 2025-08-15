Barbara Bertschi war 17 Jahre alt und mitten in ihrer Ausbildung zur Kauffrau, als sie die Diagnose Knochenkrebs erhielt. Es folgten drei Monate Chemotherapie, die Amputation ihres Oberschenkels und eine weitere sechsmonatige Chemo.
Barbara Bertschi kämpfte sich zurück ins Leben. Sie lernte mit der Beinprothese zu gehen, schloss ihre kaufmännische Ausbildung ab und arbeitete sich bis in die Geschäftsleitung eines KMU hoch. Sie achtete auf ihre Gesundheit, ernährte sich ausgewogen, trieb viel Sport. «Ich hoffte, dass ich damit das Thema Krebs endgültig hinter mir lassen kann», sagt sie zum Beobachter.
