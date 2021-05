Die Schweiz könne mit Fallzahlen bis zu 30'000 pro Tag leben, sagte Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt am 9. April in der «Tagesschau» und löste damit einen Shitstorm aus. Abgesehen von zusätzlichen Toten und Spitälern, die an den Anschlag kämen, hatte Vogt offensichtlich die möglichen Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung vergessen.