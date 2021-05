Mehr Impforte für höhere Impfquote

Cornelia Betsch forscht darüber, wie die Impfbereitschaft erhöht werden kann. Die Erfurter Professorin für Gesundheitskommunikation sagt: «Personen, die davon ausgehen, dass durch die Impfung auch die Übertragung des Virus verhindert wird, haben eine höhere Impfbereitschaft.» Gemäss den Daten aus Israel geben Geimpfte das Virus tatsächlich kaum noch weiter.



«Hürden sollten zudem weitestgehend abgebaut werden, und Impfen sollte so einfach wie möglich gemacht werden», sagt Betsch. Für eine hohe Impfquote sei es am besten, möglichst bald am Arbeitsplatz, in den Universitäten und – sobald ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen und empfohlen ist – in Schulen zu impfen. «So können grosse Gruppen mit vielen Kontakten erreicht werden, und der Aufwand wird reduziert, an eine Impfung zu kommen.»