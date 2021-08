Was aber bedeuten die Impfdurchbrüche für die Gesellschaft? Daten aus Israel zufolge hat sich die Situation wegen der jetzt dominierenden Delta-Variante verändert. Geimpfte, die sich angesteckt haben, haben gleich viele Viruspartikel im Rachen wie Ungeimpfte. «Wir müssen uns davon verabschieden, dass vollständig Geimpfte kein Virus übertragen können», sagt Leif Erik Sander. «Immerhin sinkt die Viruslast bei Geimpften schneller, sodass diese nicht so lange ansteckend sein dürften.» Eine aktuelle Studie des Imperial College in London unter 100'000 PCR-getesteten Briten zeigte, dass Ungeimpfte sich dreimal so häufig ansteckten wie doppelt Geimpfte – und zwar in einer Zeit, in der dort die Delta-Variante dominierte.