Zuerst war da ein Lymphknoten im Leistenbereich, der auf die Grösse eines Pingpongballs anschwoll. Dann wurden auch die Lymphknoten in Lisa Schmied (Name geändert) Achselhöhlen immer grösser. Eine Gewebeprobe und weitere Tests brachten schliesslich Klarheit: chronische lymphatische Leukämie. Krebs.



«Ich war schockiert. ‹Warum ich?›, fragte ich mich. Ich sass im Auto und schrie los», erinnert sich Schmied. Als sich auch noch an ihrem Kiefer eine Geschwulst zu formen begann, führte nichts mehr an einer Behandlung vorbei, erinnert sich die heute 56-Jährige. Sie hatte die Wahl: auf eine klassische Chemotherapie zu setzen oder an einer medizinischen Studie teilzunehmen.