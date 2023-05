Migräne im Wandel der Zeit

Als studierte Chemikerin und Apothekerin ging sie ihr Problem wissenschaftlich an, informierte sich, analysierte die Situation. Sie begann wieder Sport zu machen, nahm an Sitzungen eine Banane mit, wenn sie wusste, dass diese bis in den Mittag hinein dauern würden, achtete darauf, genügend Wasser zu trinken. Sie begann mit Yoga und damit, in sich hineinzuhören. Und merkte, dass diese Zeitoasen ihr halfen und die Migräne sie weniger oft heimsuchte. Aber es sollte vier Jahre dauern, bis sie ihre Migräne im Griff hatte.