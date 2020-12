Kopfschmerzen sind kein zuverlässiges Phänomen. «Ob Stress der Auslöser ist, zu wenig Schlaf, ein Wetterwechsel, ob man über den Tag zu wenig getrunken hat oder ob es einfach Zufall ist – das kann im Nachhinein keiner feststellen», sagt Niklaus Meier, Kopfschmerzexperte und Neurologe am Spital Thun. Denn zuverlässig reproduzieren, also quasi auf Befehl auslösen, lässt sich ein Kopfschmerz nur in sehr wenigen Fällen. Stattdessen variiert er von Mal zu Mal und von Mensch zu Mensch. Noch schwieriger: «Viele Betroffene wissen nicht, unter welchem Kopfschmerz sie leiden.»