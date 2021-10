Auch die Zürcher Professorin Zsuzsanna Varga bedauert, dass so wenig obduziert werde. «Denn damit könnten wir wahrscheinlich helfen, Unsicherheit gegenüber der Impfung in der Bevölkerung abzubauen», sagt sie. Für eine Autopsie braucht es in den meisten Kantonen den Wunsch eines Arztes nach Untersuchung des Leichnams, vor allem aber die Zustimmung der Angehörigen. Es sei denn, ein Staatsanwalt ordnet sie an.