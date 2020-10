Was Maskelyne nicht wusste: Das menschliche Auge scheint im Dunkeln generell zur Kurzsichtigkeit zu tendieren – also Nahes scharf und Entferntes unscharf darzustellen. «Auch Normalsichtige kennen das: Bei wenig Licht sind Kontraste allgemein schlechter, und der Sehvorgang läuft deutlich langsamer ab», sagt Mathias Abegg von der Universitätsklinik für Augenheilkunde am Inselspital Bern.