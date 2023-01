Eine Diagnose, aber keine Besserung

In der ersten Zeit litt Corinne Hirt unter Gehirnnebel. Nach drei Monaten erhielt sie endlich eine Diagnose: Sie leide an POTS, am posturalen Tachykardiesyndrom. Steht man aufrecht, steigt die Herzfrequenz Apps fürs Herz Was Smartphone & Co. als Pulsmesser taugen abnormal an, es wird einem schwindlig, man ermüdet schnell, schlimmstenfalls fällt man in Ohnmacht. Die Zürcherin leidet auch unter dem Fatigue-Syndrom, wie es bei Long- Covid-Betroffenen auftritt.