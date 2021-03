Was aber kann man von den beiden noch nicht zugelassenen Vakzinen erwarten?



Das Präparat von Curevac ist ein RNA-Impfstoff. Es funktioniert wie die Präparate von Moderna und Biontech/Pfizer. Allerdings wird er in geringerer Dosierung gespritzt: nur 12 Mikrogramm statt 100 wie bei Moderna und 30 bei Biontech/Pfizer. «Die Antikörper-Antwort – die Ausschüttung von Antikörpern – ist deshalb etwas schwächer als bei den bereits zugelassenen RNA-Impfstoffen, aber etwa gleichwertig mit dem, was eine Infektion mit Sars-CoV-2 auslöst», so Pascolo. «Ich hoffe, das reicht.»