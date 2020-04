Kathy Gerber, 57, erlitt wegen Osteoporose bereits mehrere Knochenbrüche. Trotzdem will sie nicht zu ängstlich sein und sich gewisse Dinge nicht nehmen lassen.



Beobachter: Wann haben Sie erfahren, dass Sie an Osteoporose leiden?

Kathy Gerber: 2014 hatte ich über längere Zeit starke Schmerzen im linken Fuss. Mein Hausarzt dachte, ich tue einfach schwierig, weil er auf dem Röntgenbild nichts sah. Erst ein MRI zeigte, dass mein Fuss mehrfach gebrochen war. Damals sprach man erstmals von Osteoporose. Obwohl es keine gute Diagnose ist, war ich doch fast ein bisschen erleichtert, dass ich mir diese Schmerzen nicht einfach eingebildet hatte.



Kam die Diagnose Osteoporose für Sie überraschend?

Ich wusste, dass ich eine Disposition habe, weil meine Mutter und mehrere Geschwister an Osteoporose leiden. Dennoch hätte ich nie gedacht, dass es mich so treffen wird. Ich habe nicht geraucht, mich immer viel bewegt und ging während 25 Jahren jede Woche ins Krafttraining. Ich wuchs als Bauerntochter auf, und meine Mutter kochte sehr gesund, quer durch den Garten. Ich habe immer viel Gemüse und Milchprodukte konsumiert. Heute schaue ich noch mehr darauf und nehme zusätzlich Vitamin D und Kalzium.



Was bedeutet die Krankheit für Ihren Alltag?

Ich bin immer noch daran, einen guten Umgang damit zu finden. Ich hatte schon mehrfach Brüche, oft habe ich Schmerzen, die man mir nicht ansieht. Einmal brach ich mir in Paris den Fuss, einfach weil ich zu viel herumspaziert bin. Und obschon ich wegen der Osteoporose mit sogenannten Bisphosphonaten behandelt wurde, die den Knochenabbau reduzieren sollten, brach vor einem Jahr spontan einer meiner Brustwirbel. Das ist mir ziemlich eingefahren. Nun spritze ich mir jeden Abend ein Medikament, das meine Knochen aufbauen soll. Im Moment gehe ich wieder an Krücken und kann nicht mein ganzes Pensum arbeiten. Das belastet mich, denn ich arbeite sehr gern.



Mit Osteoporose sollte man sich viel bewegen – gelingt Ihnen das?

Früher bin ich gern Ski gefahren Skiunfälle Vorbeugung – so machen Sie es richtig , doch das kommt wegen des Sturzrisikos nicht mehr in Frage. Langlaufen würde ich sehr gern, aber mein Arzt rät mir davon ab. Tägliche Physiotherapie-Übungen helfen gegen Rückenschmerzen. Ich gehe möglichst viel zu Fuss, und bei gutem Wetter fahre ich mit dem Velo zur Arbeit. Nach zwei Unfällen mit happigen Brüchen passe ich einfach sehr gut auf. Trotz der Krankheit will ich nicht zu ängstlich sein und einen normalen Alltag leben.