Bei der Polizei sagt Sandro Sachser* (Name geändert): «Ich glaube, ich habe ein Kind vergewaltigt.» Sicher ist er nicht. Manchmal verliert seine Welt die Konturen. Dann verschwimmt, was ist und was nie war. Dann sprechen ihm Stimmen den Kopf kaputt. Es muss ein Mädchen gewesen sein. Wann und wo, weiss er nicht. Sowieso weiss er so wenig.