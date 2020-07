Die Migros-Tochter Galaxus legte nach Redaktionsschluss der Printversion ein neues Testergebnis vor. Damit will das Unternehmen das Testurteil «ungenügend» des Beobachters über die Atemschutzmasken HG von Galaxus entkräften. Dieses basiert auf Laboruntersuchungen der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Das Migros-Labor SQTS hat nach Redaktionsschluss eine von 35 000 verkauften HG-Masken im Auftrag von Galaxus getestet. Das neue Resultat weist laut Testbericht darauf hin, dass die Masken über 95 Prozent der Partikel herausfiltern. Und nicht nur 44 Prozent, wie von der Fachhochschule Nordwestschweiz gemessen. Der Test im Migros-Labor ist der europäischen Norm EN149 nachgebildet. Das Labor ist dafür aber nicht zertifiziert.

Galaxus zieht das Testresultat infrage, weil die FHNW die Masken mit einem neu entwickelten Verfahren untersucht hat und nicht nach offiziellen Standards. Der Test sei deshalb nicht aussagekräftig. Zudem habe der Hersteller die Masken bei einem zertifizierten Prüfinstitut in Deutschland bereits erfolgreich getestet, bevor sie auf den Markt kamen.

Die Aussage, Galaxus habe womöglich Fake-Masken im Angebot, sei falsch, schreibt der Onlinehändler in einer Stellungnahme. «Unser Schweizer Lieferant hat uns eine direkte Verbindung zum Hersteller in China offengelegt und uns bestätigt, dass wir Originalmasken und eben keine Plagiate beziehungsweise Fake-Masken gekauft haben.» Zudem stimmten Herstelldatum, Ablaufdatum, sowie andere Kennzeichen mit den Originalprodukten überein. «Wir können also mit gutem Gewissen sagen, dass wir unseren Kunden keine Fake-Masken und somit auch keine Masken mit unzureichender Schutzleistung verkauft haben», so Galaxus.

In der Beobachter-Printversion steht, die Aufsichtsbehörden der USA und Kanadas hätten die Zulassung der HG-Masken wegen eines ungenügenden Testergebnisses entzogen. So warnte die kanadische Gesundheitsbehörde: «Nicht alle Atemschutzmasken erfüllen die erforderliche Mindestfiltrationsrate von 95 Prozent.» Galaxus bemängelt, dies sei nicht korrekt. Die Warnung erfolgte tatsächlich aber, weil gefälschte HG-Masken im Umlauf waren, die das Schutzversprechen nicht erfüllen. Diese Fälschungen sind laut den Nordamerikanern von den Originalen kaum zu unterscheiden.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz hält an der Gültigkeit und der Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse trotz des erneuten Widerspruchs von Galaxus vollumfänglich fest. Es sei wahrscheinlich, dass die Fachhochschule bei Kleinstpartikeln genauer messe als die Industrienorm, sagt Professor Ernest Weingartner.

Das Migros-Labor hat Salz-Partikel geprüft, die durch Versprühen einer wässrigen Natriumchloridlösung generiert wurden. Diese Partikel können stark elektrisch geladen sein und deshalb am Maskenfilter besser abscheiden. Die Fachhochschule hat hingegen eine ölähnliche Flüssigkeit (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat) verwendet, die nicht elektrisch geladen ist. Die Hochschulforscher haben zudem mit dem Kondensations-Aerosolgenerator Partikel in der Grösse von 0,3 Mikrometer getestet. Die Industrienorm sieht bei Atemschutzmasken hingegen vor, dass die Partikel im Median doppelt so gross sind. Selbst Teilchen, die bis zu zwei Mikrometer gross sind, zählen im Test. Das Virusaerosol ist aber viel kleiner.

Der Fachhochschultest stellt keine unerfüllbaren Bedingungen an die Industrie. Eine gute Maske besteht den Test problemlos. Die andere FFP2-Maske im Beobachter-Test hat zu 100 Prozent bestanden. Auch die zu Vergleichszwecken getestete FFP3-Asbestmaske «Lux» (gekauft bei Obi für 8.45 Franken pro Stück) hat zu 100 Prozent erfüllt. Die Zuständige beim Migros-Labor SQTS sagt denn auch, dass das Prüfverfahren der Fachhochschule zwar nicht dem Industriestandard entspreche, aber vielleicht zukunftsweisend sei.

Die Redaktion