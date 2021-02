Doch wie wahrscheinlich sind solche Integrationen? Stefan Kochanek, Direktor der Abteilung Gentherapie am Uniklinikum Ulm, hat es bei Mäusen erforscht. «In dieser einen Zelle, in der die Integration passiert, wird vielleicht ein Gen unterbrochen und funktioniert deshalb nicht mehr», sagt der Molekularmediziner. «Aber spontan auftretende Mutationen, durch die ein Gen funktionsuntüchtig wird, kommen in gesunden Zellen gar nicht so selten vor – und diese natürlichen Veränderungen sind 1000-mal häufiger als eine Integration der DNA eines Adenovirus in die Säugetier-DNA.»