Diesen Effekt, der möglicherweise auch Peregrinus das Leben gerettet hatte, nutzte der US-Knochenkrebschirurg William Coley von 1891 bis in die 1930er-Jahre am Memorial Hospital in New York. Dort spritzte er über 1000 Patienten Streptokokken-Bakterien direkt in deren inoperablen Knochentumor. Die damit ausgelöste Infektion liess bestimmte Tumoren in Knochen oder Muskelgewebe erfolgreich schrumpfen oder gar verschwinden.