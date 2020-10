Forscher der Universität Oxford hatten Gene von Sars-CoV-2 in einen Vektor eingebaut, ein Virustaxi – in diesem Fall ein Adenovirus, das nur bei Schimpansen, nicht aber beim Menschen vorkommt. Dieses Taxi kann sich zwar nicht vermehren, aber es dringt leicht in menschliche Zellen ein – danach werden die Sars-CoV-2-Proteine dort in grosser Zahl hergestellt. Das ist einer echten Infektion sehr ähnlich – und entsprechend natürlich reagiert das Immunsystem Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? .