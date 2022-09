In Schweizer Knien stecken so viele künstliche Gelenke wie sonst nirgendwo. Das zeigte eine Statistik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für die Jahre 2015 und 2019. Jede zehnte Person in der Schweiz schluckt ausserdem Cholesterinsenker – ab 75 Jahren sogar jede dritte. Obwohl unklar ist Cholesterin Dick im Geschäft dank der Fett-Lüge , wie viel sie älteren Menschen nützen, die bisher keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben.