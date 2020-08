Beim BAG mag man zum konkreten Fall keine Stellung nehmen und verweist an den Freiburger Kantonsarzt, Thomas Plattner. Auf den «Fantasy»-Flyer angesprochen, sagt Plattner: «Wir haben Kenntnis von diesem Schreiben.» Wenn Hausarzt L. seine Meinung im privaten Rahmen äussere, sei das kein Problem. «Gegenüber Patienten ist es aber angebracht, die offiziellen, evidenzbasierten Empfehlungen des BAG zu vertreten.» Plattner kündigt an, er werde L. die im Ärzteverband vertretene Lehrmeinung nun in Erinnerung rufen.