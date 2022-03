«Der Begriff der Antigen-Erbsünde wurde in den Fünfzigerjahren geprägt, als das Verständnis des Immunsystems Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? noch weit schlechter war als heute», sagt Onur Boyman, Direktor der Klinik für Immunologie am Unispital Zürich. Damals hatte man beobachtet, dass der erste Grippevirusstamm, mit dem ein Mensch infiziert wird, die Antikörper-Antwort auch gegen spätere Influenza-Varianten prägt.