Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich geraucht, und das liebend gern, ehrlich. Ernsthaft aufhören? Nach 27 Jahren? Eine Tortur. Kein Wunder, die Lungenliga Schweiz hält fest: Zwei Züge – und schon ist Nikotin im Gehirn angelangt. Bei rund 40 Zigaretten am Tag war meine Nikotinsucht natürlich sehr stark. Apropos Konsum: Eine Studie des Bundesamtes für Gesundheit stellte 2023 fest, dass knapp ein Viertel der Bevölkerung über 15 Jahre in der Schweiz raucht. 60 Prozent der Rauchenden möchten aufhören.