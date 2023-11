Sitzen ist das neue Rauchen – diese Aussage des US-Mediziners James Levine hört man seit einigen Jahren. Aber können Arbeiten am Schreibtisch und Ausruhen auf dem Sofa wirklich so ungesund sein wie Zigaretten? «Ein Lebensstil mit viel Sitzen ist wie Rauchen ein vermeidbarer Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen», sagt Carmen Jochem, Wissenschaftlerin am Institut für Präventivmedizin der Universität Regensburg. «Aber Rauchen ist viel schädlicher für die Gesundheit, zumal es keine Dosis Zigaretten gibt, die vollkommen unschädlich ist. Wenn man sich hingegen einmal kurz hinsetzt, ist das natürlich kein Risikofaktor für die Gesundheit.»