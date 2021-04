In verschiedenen alltäglichen Produkten wie in Kosmetika oder Plastik sowie über Pestizide in der Landwirtschaft. Auch Pflanzen, etwa Soja, können Substanzen enthalten, die wie Östrogene wirken (sogenannte Phytoöstrogene). Menschen sind also laufend Stoffen ausgesetzt, die ihr Hormonsystem beeinflussen – je nachdem auch negativ.