Aber: «Diese Angabe ist veraltet und entbehrt wissenschaftlicher Grundlage», sagte Vincent Brügger, Bewegungsspezialist bei der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz schon 2018 zum Beobachter. Die Regel mit den 10’000 Schritten greife zu kurz, weil Laufen nur eine von vielen Möglichkeiten ist, mehr Aktivität in den Alltag zu bringen Fitness Erste Schritte für Sportmuffel . «Und weil die Schrittzahl allein nichts über die Intensität der Bewegung aussagt.» Die Intensität jedoch sei wesentlich für den gesundheitlichen Nutzen – neben Dauer und Häufigkeit.