Als Harry Büsser mit 50 Vater wird, hält er seine neugeborene Tochter im Arm – und rechnet. «Wie alt bin ich, wenn sie 20 ist?»



Der Gedanke lässt ihn nicht mehr los. Er will gesund und fit bleiben, auch für sie. Schon zuvor hatte der Journalist und Finanzcoach über Langlebigkeit recherchiert. Mit seiner Tochter kommt eine zusätzliche, persönliche Motivation hinzu.



Also macht er sich schlau: spricht mit Forschenden, besucht Longevity-Hotels, probiert Nahrungsergänzungsmittel aus. Vieles entpuppt sich als überteuerter Hype.