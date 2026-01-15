Oft werden sie bloss auf ihre Ästhetik reduziert. Dabei funktionieren Muskeln wie eine körpereigene Apotheke. Sie schütten Botenstoffe aus, die direkt mit Gehirn und Organen kommunizieren und uns so vor Krankheiten schützen können. Diese Stoffe nennt man Myokine. Der etwas sperrige Begriff setzt sich aus den griechischen Wörtern «mys» für Muskel und «kinema» für Bewegung zusammen.