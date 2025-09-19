Als junger Mann war Christoph Gysel gerne mit dem Auto unterwegs. Aber im mittleren Alter habe er das Walking entdeckt, erzählt er dem Beobachter, später das Nordic Walking. Heute leitet der 69-Jährige jeden Monat eine Nordic-Walking-Gruppe und alle zwei Monate eine Wanderung bei Pro Senectute Bern.



Das schonende, aber regelmässige Ausdauertraining tut Körper und Geist überraschend gut. Das sagt nicht nur Christoph Gysel – sondern es ist auch der Tenor der neueren Forschung.