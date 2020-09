Eine weitere Fehlerquelle, auf die man als Patient Einfluss nehmen kann, ist der Austausch über Befunde. Dies illustriert ein Fall aus einer Hausarztpraxis. Dorthin kam ein 70-jähriger Patient mit trockenem Husten. Der Arzt schickte den Mann zum Röntgen. «Wir melden uns, wenn etwas nicht in Ordnung ist», sagte der Mediziner, ein häufiges Vorgehen in der Praxis. Ein Anruf blieb aus, der Patient war beruhigt. Ein Jahr später wurde dieser mit schweren Atemproblemen ins Spital eingeliefert. Diagnose: Lungenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Es zeigte sich, dass das ein Jahr alte Röntgenbild, auf dem der Tumor deutlich zu sehen gewesen war, in der Hausarztpraxis verwechselt worden war.