Die Sonne scheint, die Familie fährt an den See, die Kinder planschen vergnügt. Doch plötzlich verschwindet eines der kleinen Gesichter in den Wellen. Nur Sekunden vergehen, bis die Eltern ihr Kind aus dem Wasser ziehen. Husten, Spucken, lautes Weinen. Aber das Kind ist gerettet, alles ist gut – vermeintlich.