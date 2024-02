In den 1980ern gegründet, drohte den Vereinigungen von Angehörigen psychisch Erkrankter das Schicksal vieler Selbsthilfeorganisationen. Ihr Dachverband war mit der Gründergeneration in die Jahre gekommen. Der Elan war weg, die Aktivitäten beschränkten sich auf das Bewährte. Es sah aus, als würde die Organisation irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.



Das soll nicht passieren. Mitte Januar 2024 hat sich die Organisation neu aufgestellt und ist mit geschärftem Selbstverständnis und dem neuen Namen Stand by You Schweiz an die Öffentlichkeit getreten. Die Neuausrichtung initiiert hat der Kommunikationsprofi Christian Pfister, der seit einem Jahr Co-Präsident der Vereinigung ist. (Lesen Sie dazu: «Die Kraft der Familie».)