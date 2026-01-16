Ich bin mit einem Konsumkater ins neue Jahr gestartet. Überraschend kam das nicht, da ich mich im letzten Quartal auf ein für Aussenstehende vielleicht sowohl schräges als auch dekadentes Experiment eingelassen hatte: Ich konsumierte bewusst mehr. Und das, obwohl ich eigentlich sehr überzeugt bin, dass meine Zukunft und jene der meisten Leute definitiv in der entgegengesetzten Richtung liegt.