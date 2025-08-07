Vor einigen Wochen bin ich in die USA gereist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Male ich die Vereinigten Staaten zuvor schon besucht habe. Aber eines weiss ich mit Bestimmtheit: Noch nie in meinem Leben war ich die Reise mit derart gemischten Gefühlen angetreten wie dieses Mal.
Mein Kopf und mein Bauch waren voller schwieriger Erwartungen und Befürchtungen. Schikane bei der Einreise, schlechte Stimmung im Land, einfach alles ein bisschen schwierig und knorzig. Es fühlte sich an, als ob ich einen alten Freund besuchen würde, der seit unserem letzten, lange zurückliegenden Treffen an allen Fronten in Ungnade gefallen war. Welche Version von ihm ich wohl antreffen würde?
