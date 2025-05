Chatverläufe, Social-Media-Profile, Fotos – US-Beamte durchsuchen an der Grenze elektronische Geräte von Einreisenden. Wenn ihnen etwas missfällt, verhindern sie die Einreise. Einem französischen Forscher ist das im März auf dem Weg an einen Kongress in Texas passiert: Die Zollbeamten fanden Trump-kritische Nachrichten in seinen Chats und liessen ihn nicht in die USA einreisen.