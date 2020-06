Es gab unzählige Erfindungen zur Pandemie: Besucherboxen für Altersheime, Apps für leere Wartezimmer in Arztpraxen, in Fussballstadien stellten Fans Pappfiguren auf, damit die Teams nicht ohne ihre Fans spielen müssen. Macht Not erfinderisch?

Das Bonmot erweist sich in der Corona-Krise als zutreffend. Neue digitale Geschäftsmodelle Digitale Transformation So macht die Krise Firmen innovativ entstehen im Nu, auch neue Konzepte von Co-Working. Auch in echter Not, bei Hunger und Armut, finden wir eine Form von Kreativität, die ich Überlebenskunst nennen würde: Leute, die betteln, erzählen mitleiderregende Geschichten, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auch Trickdiebe sind ja superlistig und kreativ. Mal sehen, auf welche Strategien sie trotz Social Distancing kommen. Nachdem man lange die positiven Seiten von Kreativität erforscht hat, untersucht man zunehmend auch destruktive Formen. Man fragt, woher die Kriminellen ihre Ideen holen Podcast – Folge 6 Ist Hochstapelei und Betrügen Männersache? .