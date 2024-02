An seinem 14. Geburtstag war er plötzlich weg. Die Mutter fand ihn in der Toilette, stehend. Luca schnitt wilde Grimassen, gestikulierte hemmungslos, lachte wirr. Er liess sich nicht beruhigen. Dann ging alles schnell, Abklärung, Einweisung in die Klinik. Er hatte seine erste psychotische Episode erlebt und war an Schizophrenie erkrankt. Eine Diagnose wie ein Urteil.