Die Weihnachtstage sind zum Glück für ganz viele Menschen eine Zeit, in der sie abschalten, geniessen und lieben Menschen nah sein können. Doch das gilt bei weitem nicht für alle. Und just diesen Menschen möchte ich diese Kolumne widmen.
Diese Kolumne ist für Sie, wenn Familie etwas ist, was nur anderen passiert – und Sie alles dafür geben würden, den unwitzigen Onkel, die nervige kleine Schwester oder die überfürsorgliche Mutter zu haben, über die sich Ihre Bekannten ausschweifend beschweren.
