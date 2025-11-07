Ich wohne gern in der Stadt. Menschen, die im Grünen leben und Berge vor der Haustür haben, verstehe ich zwar sehr gut. Aber für mich wäre das nichts. Ich mag belebte Fussgängerzonen. Ich mag Strassenverkehr. Ich liebe das Geräusch, das alte Trams in einer Kurve machen. Ich brauche keine Verkehrsberuhigung im Quartier. Menschenleere Plätze an einem Sonntag machen mich unruhig. Für mich fühlen sie sich postapokalyptisch an.