Es ist Frühling – und ich bin verliebt. Wir schreiben, telefonieren und tauschen Sprachnachrichten aus. Egal, was wir uns sagen, es ist lustig, wichtig, inspirierend oder alles gleichzeitig. Hat einer von uns mal keine Zeit, entsteht eine bittersüsse Lücke. Kurz: Wir können nicht genug voneinander bekommen.