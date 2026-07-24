Ich habe diese Frage immer gehasst. Sie stört und überfordert mich. An so vielen Ecken und Enden. Ich will Sie hier nicht mit Details nerven, aber ich persönlich habe keine Ahnung, wer diese Schweizerinnen und Schweizer als identifizierbare, abgegrenzte Gruppe überhaupt sein sollen. Menschen, die einen Schweizer Pass haben? Menschen, die hier geboren wurden? Schweizer Eltern haben? Und die sollen dann eine einheitliche Gruppe mit knackig beschreibbaren Liebeskompetenzen und -mängeln sein? Ich bitte Sie!