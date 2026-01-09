Zu den besten Sachen am Internet gehört für mich die Möglichkeit, alte Fotos von Orten zu finden, die mir am Herzen liegen. Sich visuell in eine vergangene Zeit zu versetzen, gibt mir ein gutes Gefühl. Das hat auch etwas mit Selbstvergewisserung zu tun: Es ist heute vieles anders, ein Kern ist aber immer noch gleich geblieben. So geht es uns mit unserer eigenen Identität eben oft auch.