«Ich könnte das nicht», raunte ein guter Freund von mir und deutete auf die zwei Multipack Kleenex, die unübersehbar aus meiner Tasche ragten. Er wusste, dass ich nach unserem Treffen zurück in meine Praxis gehen würde. «Ich bin nicht gut mit Tränen», ergänzte er, und sein Tonfall liess keinen Zweifel offen, dass er lieber eine tote Maus entsorgen als eine weinende Person betreuen würde.