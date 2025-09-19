Weil kein Hochgefühl ewig dauern kann, spürte ich am letzten Tag der Produktion eine unangenehme Dosis Melancholie. Mir wurde nicht nur schmerzlich bewusst, dass ich mich bald von lieben und lieb gewonnenen Leuten verabschieden musste. Mir sass auch die Befürchtung im Nacken, dass mit der Abreise vom Drehort der Lack von meinem Glück abblättern würde. Und tatsächlich. Zu Hause verschwand das Hoch, wie es gekommen war. Ohne Meldung, aber deutlich spürbar.