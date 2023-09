In Komödien macht sich die Lebenskrise gut. Da gerät der frustrierte Vierzigjährige an eine deutlich jüngere Partnerin. Und natürlich an einen gewieften Autohändler. Da sind Lacher programmiert.



Aber die Midlife-Crisis hat uns nicht etwa ein Drehbuchautor, sondern der Kanadier Elliott Jaques eingebrockt. Der Psychoanalytiker hat den Begriff in den Fünfzigerjahren eingeführt. Heute gibt es zahlreiche Untersuchungen zur angeblichen Krise – mit widersprüchlichen Ergebnissen. Viele von ihnen zeigen: Die Lebensmitte ist alles andere als eine Zeit des Frusts.