Aktuell bereite ich mich auf einen Auftritt an der Menoworld vor, einem Anlass zum Thema Menopause und Perimenopause. Die Menoworld – wenn Sie dies lesen, ist der Event bereits vorbei – soll verbinden und guttun. Die Teilnahme soll inspirierend sein. Es soll nicht einfach um dröge Symptome gehen, sondern darum, sich trotz Wechseljahren in der eigenen Haut gut zu fühlen, eine lustvolle Sexualität zu haben und eine optimale Gesundheit leben zu können. Getreu dem Motto: «Wir feiern die Wechseljahre.»