Seit Anfang des Jahres versuche ich Dinge zu erledigen, die ich mir schon lange vorgenommen habe. Dazu gehört eine Patientenverfügung. Man weiss nie, was einem passieren kann. Es ist nur vernünftig, für einen Fall vorzusorgen, in dem man keine eigenen Entscheidungen mehr fällen kann.

Ich merke aber, dass ich schon wieder anfange, dieser Aufgabe aus dem Weg zu gehen. Es fällt mir schwer, an Situationen zu denken, in denen ich nicht mehr in der Lage bin, zum Beispiel meine eigenen Kinder zu erkennen. Oder besser: Ich kann sie mir ziemlich gut vorstellen, kann diese Vorstellung aber nicht gut aushalten.

«Sobald sich Personen an nichts mehr erinnern, haben sie aufgehört, zu existieren.»

Denn wer bin ich dann noch? Wenn ich nicht mehr weiss, woher ich komme und was ich vorhabe? Sobald sich Personen an nichts mehr erinnern, haben sie aufgehört, zu existieren. Das behaupten zumindest einige Philosophen. Unser Körper mag noch am Leben sein, aber die Person, die in ihm gesteckt hat, gibt es nicht mehr.

Stellen Sie sich vor, eine gute Freundin erkennt Sie plötzlich nicht. Sie sagen: «Ich bins doch», aber sie zuckt nur mit den Schultern und sagt: «Ich weiss wirklich nicht, was Sie von mir wollen.» Bleibt es so, würden viele von uns zugeben, dass die Freundin nicht mehr da ist. Was sie ausgemacht hat, gibt es nicht mehr.

Solche Situationen müssen nicht fiktiv sein. Es gibt Menschen, die nach einem Unfall ihre Erinnerungen verlieren. Und viele Formen von Demenz manifestieren sich darin, dass Personen ihre Angehörigen nicht mehr erkennen. «Ich habe meinen Vater verloren», hört man oft von Betroffenen, obwohl der Mensch noch am Leben ist.

Aber kann man Personen wirklich mit ihren Erinnerungen gleichsetzen? Der wichtigste Einwand gegen diese Sicht der Dinge beruht auf dem folgenden Gedankenexperiment: Was wäre, wenn man die Erinnerungen einer Person vervielfältigen und auf andere Körper übertragen würde? Wäre dann die ursprüngliche Person mit all den Personen identisch, die ihre Erinnerungen teilen? Nein, das geht nicht: Eine Person kann nicht mit zwei, drei oder vier Personen identisch sein!

«Ich mag mir nicht vorstellen, wie ich mich an nichts erinnere, weil ich weiss, dass ich dann trotzdem noch da sein werde.»

Die Schlussfolgerung daraus: Psychologische und physische Merkmale lassen sich nicht so einfach trennen, wie es uns manchmal scheinen kann. Personen sind nicht nur ihre Erinnerungen, nicht nur ihre Charakterzüge und auch nicht nur ihre Körper. Man kann uns nicht auf das eine oder das andere reduzieren. Wir sind eine Einheit von Körper und Geist. Unsere Körper haben etwa einen zentralen Einfluss darauf, was wir tun und erleben – und entsprechend auch erinnern können. Ich hätte keine Kinder gebären können, und es wäre kein guter Bodenturner aus mir geworden.

Ein anderer Fall: Denken Sie an das Lächeln einer geliebten Person oder die Art, wie sie gestikuliert, wenn sie über Politik redet. Was daran psychologisch und was physisch ist, kann man schwer sagen.

Eine Person, zu der man ein intimes Verhältnis hatte, kann deshalb auch dann noch «da sein», wenn sie sich an nichts mehr erinnert. Sie ist es vielleicht nur auf eine andere Weise: in einem Händedruck, in ihrer Stimmfarbe oder in der Art, wie sie am Fenster stehend den Kopf zur Seite neigt.

Vielleicht ist das der Grund, weshalb mir die Sache mit der Patientenverfügung so schwerfällt. Ich mag mir nicht vorstellen, wie ich mich an nichts erinnere, weil ich weiss, dass ich dann trotzdem noch da sein werde. Ganz anders, als ich mich heute selbst sehe. Für meine Nächsten aber vielleicht ähnlich genug.

