Die Schlussfolgerung daraus: Psychologische und physische Merkmale lassen sich nicht so einfach trennen, wie es uns manchmal scheinen kann. Personen sind nicht nur ihre Erinnerungen, nicht nur ihre Charakterzüge und auch nicht nur ihre Körper. Man kann uns nicht auf das eine oder das andere reduzieren. Wir sind eine Einheit von Körper und Geist. Unsere Körper haben etwa einen zentralen Einfluss darauf, was wir tun und erleben – und entsprechend auch erinnern können. Ich hätte keine Kinder gebären können, und es wäre kein guter Bodenturner aus mir geworden.