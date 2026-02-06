Christian Budnik
Veröffentlicht am 6. Februar 2026 - 16:07 Uhr
Seit Anfang des Jahres versuche ich Dinge zu erledigen, die ich mir schon lange vorgenommen habe. Dazu gehört eine Patientenverfügung. Man weiss nie, was einem passieren kann. Es ist nur vernünftig, für einen Fall vorzusorgen, in dem man keine eigenen Entscheidungen mehr fällen kann.
Ich merke aber, dass ich schon wieder anfange, dieser Aufgabe aus dem Weg zu gehen. Es fällt mir schwer, an Situationen zu denken, in denen ich nicht mehr in der Lage bin, zum Beispiel meine eigenen Kinder zu erkennen. Oder besser: Ich kann sie mir ziemlich gut vorstellen, kann diese Vorstellung aber nicht gut aushalten.
